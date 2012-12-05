Стоматолог-взяточник с медсестрой отбивались от милиции

В Харькове правоохранители разоблачили работника Харьковской стоматологической больницы №4, который требовал взятку за содействие в поступлении в интернатуру.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, вчера, 4 декабря, во Фрунзенский райотдел милиции Харькова обратилась 48-летняя харьковчанка с заявлением о том, что работник больницы требует у нее взятку за содействие в поступлении в интернатуру ее племянника.

Обращение женщины было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Сегодня около 8:00 правоохранители во время получения 12 тыс. грн взятки «на горячем» задержали медработника стоматологической больницы.

В милиции отметили, что во время проведения оперативных мероприятий работник больницы вместе с медперсоналом «оказали злостное сопротивление правоохранителям».

«Пытаясь помешать законным требованиям работников милиции, одна из младших медсестер - 44-летняя женщина - по собственной неосторожности получила телесные повреждения и была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу неотложной помощи», - говорится в сообщении ОСО.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области проводится досудебное расследование уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании в отношении взяточника меры пресечения.