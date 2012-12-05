В Киеве суд вновь освободил под залог наркоторговца

Подольский районный суд Киева во второй раз освободил под залог наркоторговца, который два года тому назад после аналогичного решения этого же суда скрывался от правоохранителей, но на днях был задержан.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

Как отметили в главке, два года тому назад мужчина (1985 года рождения) был задержан с большой партией наркотиков, которые он завозил в Киев из РФ и распространял в ночных клубах.

Тогда, отметили в милицейском главке, наркоторговец был освобожден из-под стражи под залог в 17 тыс. грн, после чего он скрылся. Два года злоумышленник скрывался, постоянно меняя местожительства, а недавно, наверное, решив, что его розыск прекращен, вернулся в Киев, устроился на строительство прорабом, снимал квартиру, в которой жил с гражданской женой, отметили в ГУ МВД, подчеркнув, что «беглеца нашли и задержали».

В то же время вчера, 4 декабря, продолжили в столичной милиции, Подольский суд вновь избрал наркоторговцу меру пресечения в виде залога, увеличив сумму выплаты до 21 тыс. грн.

Учитывая изложенное, в милицейском главке выразили удивление позицией суда, который, учитывая такое поведение задержанного, вновь избрал ему такую мягкую меру пресечения.