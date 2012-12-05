Женщина оставила дочку в роддоме, дома сказала, что та умерла

В Белополье Сумской области правоохранители начали уголовное производство в отношении 22-летней женщины, которая родив в третий раз, оставила дочь в больнице, а дома сказала, что ее похоронила.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, женщина имеет уже два сына, но их воспитанием не занимается. Старшего, 4-летнего мальчика, воспитывает свекровь, потому что мать лишили родительских прав. Второй - 3-летний Тарас - находится в доме малютки. Дело о лишении родительских прав женщины во второй раз сейчас рассматривается в суде.

Забеременев в третий раз, жительница Белополья за здоровьем не следила, пила, гуляла, болела и не лечилась. Роды начались преждевременно, почти на седьмом месяце, родились две девочки весом 700 и 900 граммов. Младенцам был поставлен диагноз: реализация внутриутробной инфекции, врожденная пневмония, конъюнктивит обоих глаз. Меньшая девочка на седьмые сутки умерла в роддоме. Вторая девочка по состоянию здоровья была переведена в реанимационное отделение детской областной клинической больницы, но без матери. Мать пришла посетить дочь на второй день. Как говорят врачи, посмотрела на нее и поинтересовались, что необходимо приобрести. Ей предоставили список предметов по уходу и это был первый и последний раз, когда врачи и дочь ее видели. Девочка 17 дней находилась в реанимации, потом была переведена в отделение патологии новорожденных недоношених детей. Ребенок идет на поправку и уже набрал вес до 1360 граммов. Выписывать его будут, когда наберет до двух килограммов.

Согласно сообщению, через 10 дней после поступления ребенка, больницей совместно с сотрудниками милиции был составлен акт об оставленном в учреждении ребенке.

В то же время, мать, вернувшись домой, рассказала всем, что похоронила обеих девочек. При этом она наведывалась в органы местной власти, чтобы получить деньги и за роды, и за захоронение. Когда сотрудники криминальной милиции по делам детей поинтересовались, почему она так поступила, женщина ответила: «Что я, попугай, каждому отвечать, где мои дети?». В то же время, она сказала, что когда заработает денег, тогда и заберет ребенка.

В отношении женщины начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.