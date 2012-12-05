В Харькове мужчина "заминировал" клуб, чтобы испортить праздник

В Харькове милиция задержала мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании ночного клуба, чтобы испортить праздник другим.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, 30 ноября около 1:00 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных клубов Харькова якобы заложена взрывчатка.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа райотдела и работники взрывотехнической службы. Из помещения клуба эвакуировали 80 человек. Правоохранители провели тщательный осмотр двухэтажного здания общей площадью более 500 квадратных метров, однако никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли – сообщение оказалось ложным.

В этот же день по факту ложного сообщения правоохранители возбудили уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые грозят гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 4 декабря, оперативники сектора уголовного розыска Дзержинского райотдела милиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 25-летнего харьковчанина, который сознался в содеянном. Он рассказал следователям о том, что 30 ноября был в ссоре с одним из посетителей развлекательного клуба, после чего решил испортить всем праздник. Парень позвонил в службу «101» и сообщил о заложенной взрывчатке.

На данное время задержанному вручили сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения. В районный суд направленно ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.