Харьковщина: мужчина убил жену и тещу, после чего зарезался

В Дергачевском районе Харьковской области мужчина убил свою жену и тещу, после чего наложил на себя руки.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, в доме 62-летней пенсионерки были найдены мертвыми с ножевыми ранениями хозяйка, ее дочь и зять. Предварительно установлено, что зять во время ссоры убил свою тещу и жену, после чего покончил жизнь самоубийством, ранив себя ножом в шею.