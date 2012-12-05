Харьковщина: мужчина убил жену и тещу, после чего зарезался
13:54, 05 декабря 2012Новости регионов
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Во время ссоры
В Дергачевском районе Харьковской области мужчина убил свою жену и тещу, после чего наложил на себя руки.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
В частности, как отмечается в сообщении, в доме 62-летней пенсионерки были найдены мертвыми с ножевыми ранениями хозяйка, ее дочь и зять. Предварительно установлено, что зять во время ссоры убил свою тещу и жену, после чего покончил жизнь самоубийством, ранив себя ножом в шею.
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