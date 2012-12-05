Кировоградщина: на территории пруда обнаружили 33 боеприпаса

В селе Витязевка Бобринецкого района Кировоградской области саперы обнаружили 33 боеприпаса времен Второй мировой войны на территории местного пруда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины в Кировоградской области, 3 декабря 13-летний школьник проходил возле дамбы пруда и в воде, недалеко от берега, увидел авиабомбу. Он рассказал о находке председателю сельсовета, который сообщил о происшествии в управление МЧС. На место выехали спасатели и милиция. Пиротехники с помощью специального троса подняли авиационную бомбу на берег и тщательным образом обследовали миноискателями прилегающую территорию. Из почвы они извлекли еще 2 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 30 артснарядов калибра 23 мм

4 декабря боеприпасы вывезли за пределы населенного пункта и обезвредили.