Упал уровень воды в снабжающем Севастополь Чернореченском водохранилище

Уровень воды в Чернореченском водохранилище достиг критической отметки - 13-14 млн куб м, данный показатель составляет 1,5-2 месячный запас воды для города. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник 4 декабря первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей Савенков на заседании президиума городского совета. Комментируя ситуацию с наполнением Чернореченкого водохранилища, вице-губернатор также сообщил, что специалистами КП «Севгорводоканал» проводятся работы по восстановлению резервного, 72-километрового водовода, по которому вода будет доставляться из Межгорного водохранилища.

По утверждению С.Савенкова, руководством города принимаются все необходимые меры с целью недопущения чрезвычайной ситуации. «Написаны письма в Кабинет Министров Украины, и в Министерство по чрезвычайным ситуациям, и в Совет Национальной Безопасности. На сегодня решается вопрос о выделении финансирования из резервного фонда государственного бюджета на закупку воды из Межгорного водохранилища», - сказал первый зампред СГГА.

Кроме того, как сказал С.Савенков, в Севастополе последние несколько дней идут дожди, и Чернореченское водохранилище ежедневно пополняется на 50 тыс куб м воды. «По прогнозу, у нас в ближайшие две недели дожди, обещают снежную зиму, и мы надеемся, что мы из ситуации выйдем, не закупая воду. И нам хватит запасов нашего Чернореченского водохранилища», - подчеркнул С.Савенков.

Как сообщал УНИАН, полный объем Чернореченского водохранилища составляет более 60 млн куб метров.

Председатель СГГА Владимир Яцуба на прошлой неделе заявил, что, как ожидается, из резервного фонда госбюджета будет выделено 36 млн грн на восстановление водовода и оплату подачи в город днепровской воды.

Также в конце прошлой недели В.Яцуба заявил, что планируется в ближайшие годы установить в городе несколько бюветов с водой. Первый такой бювет, как ожидается, в центре Севастополя появится уже к летнему сезону следующего года.