В Севастополе спасли девочку, оказавшуюся за перилами балкона

В Севастополе на проспекте Генерала Острякова спасатели МЧС пришли на помощь 8-летней девочке, перелезшей через перила балкона на третьем этаже жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в городе Севастополе, находившегося за балконом подростка заметила соседка, она же обратилась за помощью в МЧС. Прибывшие спасатели по выдвижной лестнице поднялись к школьнице и спустили ее на землю.

Испуганная девочка рассказала, что пришла в гости к своей подруге. В то время, когда они игрались, с работы вернулся отец подруги. Та же решила скрыть от родителей, что пригласила к себе в гости Владу, и спрятала ее в шкафу. Как оказалось, мужчина приехал домой, чтобы забрать свою дочь и съездить вместе с ней за покупками. Оставшись одна в квартире своей подруги, девочка поняла, что опаздывает в школу. Ребенку пришла идея - спуститься с балкона. Она перелезла через перила, а затем испугалась высоты.

Благодаря оперативной работе спасателей, ребенок избежал серьезных травм или гибели. Сотрудники МЧС провели со школьницей разъяснительную работу и на пожарной машине подвезли ее до школы.