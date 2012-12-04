В Донецкой области уничтожили 100-килограммовую авиабомбу
16:03, 04 декабря 2012Новости регионов
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...времен войны
В Донецкой области пиротехники уничтожили 100-килограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 3 декабря в 20.00 в Константиновском районе, возле поселка Федоровка на открытой территории местный житель обнаружил авиабомбу ФАБ-100.
От Главного территориального управления к работам по уничтожению боеприпаса привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
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