Днепропетровщина: за сутки от падения деревьев пострадали 4 чел.

За последние сутки в Днепропетровской области от падения деревьев в результате дождя и сильного ветра пострадали 4 человека, среди которых 8-летняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в области.

В частности, по данным управления, 3 декабря в Ингулецком районе Кривого Рога на 8-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы, упала большая ветка дерева. Ребенок госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как также отметили в управлении, в Долгинцевском районе Кривого Рога дерево упало на столб электроопоры, это происшествие парализовало движение трамваев.

В целом за последние сутки из-за ненастья в Днепропетровской области в общественных местах произошло падение 66 деревьев, из них 40 - в областном центре. В 15 случаях для уборки деревьев были привлечены спасательные подразделения ГУ МЧС.