СЭС проверит на безопасность детские площадки

Построенные в предвыборный период детские и спортивные площадки столицы проверит Санэпидемслужба Киева.

Такой ответ от Главного управления Госсанэпидемслужбы в Киеве поступил по требованию депутата Киевсовета Александра Бригинца провести мониторинг с лабораторными исследованиями детских площадок, построенных в предвыборный период, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Одним из эффектных приемов, чтобы поразить киевлян в предвыборный период, было строительство спортивных и детских площадок, на что кандидаты тратили сумасшедшие деньги. Но немногие из них задумывались о безопасности жизни детей, которые будут играть на этих площадках», - убежден А.Бригинец.

Депутат привел в качестве примера опасного игрового объекта популярные в свое время горки-слоны. Он напомнил ужасные случаи, которые произошли на Троещине, когда двое детей, зацепившись за ухо горки-слона шнурком от капюшонов, умерли от удушения. После этих фатальных случаев металлические уши горок-слонов пришлось отпаять, отмечается в сообщении.

«К сожалению, дизайнерская инновация стоила жизни детей. Потому сегодня проверка детских и спортивных площадок на соответствие техническим, экологическим и строительным нормам является не просто прихотью, а необходимостью. Надеюсь, что обещание власти не останется только обещанием на бумаге, а реально начнет действовать», - подчеркнул А.Бригинец.

Депутат не исключает, что часть площадок, которые настроили кандидаты-миллионеры в предвыборную кампанию, окажутся опасными, и власти придется их или дооборудовать, или приладить до нужных норм, или демонтировать.

Как сообщал УНИАН, ранее А.Бригинец обратился к власти с требованием проверить детские площадки, построенные в предвыборный период, на безопасность и пригодность к использованию.