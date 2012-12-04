В Николаеве за сутки повалено более 100 деревьев

В Николаеве за последние сутки сильным ветром повалено 107 деревьев.

Об этом УНИАН сообщили в службе оперативного реагирования «1588» Николаевского горисполкома.

В частности, также зафиксированы массовые отключения электроэнергии в Широкой Балке, в Корабельном районе не работают 6 подстанций, в Варваровке - 2 подстанции. Частично жилые дома остаются без света в Большой Коренихе и поселке Весняное.

Также в одном из дворов сухое дерево упало на теплотрассу, предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» проводит ремонтные работы.

Как сообщают в центре пропаганды Территориального управления МЧС в Николаевской области, по данным компании «Николаевоблэнерго», в Николаевской области без электроснабжения все еще остаются 8 населенных пунктов в Очаковском, Березанском, Николаевском и Баштанском районах.

Также, по данным компании «Укртелеком», от электросвязи отключено 43 населенных пункта в Николаевском, Березанском и Казанковском районах.

Погибших и пострадавших от стихии в области нет.

В настоящее время продолжаются работы по уборке упавших деревьев, к которым привлечены отделения Николаевского военизированного горно-спасательного отряда, а также работники подразделений теруправления МЧС в Николаевской области, коммунальные службы города.

По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 5-6 декабря ожидается постепенное ослабление ветра и относительная стабилизация погодных условий.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3 декабря и в ночь на 4 декабря из-за неблагоприятных погодных условий - сильных порывов ветра, мокрого снега с дождем, - в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание более трехсот населенных пунктов в Украине.

