Парень убил маму и бабушку, которые запретили сидеть за компьютером

В Харькове к 15 годам лишения свободы приговорили молодого человека за убийство матери и бабушки, которые не разрешали ему играть в компьютерные игры и вынуждали найти работу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Киевского района Харькова Александра Бударного.

По его данным, 30 апреля 20-летний юноша, убив молотком мать и бабушку, спрятал их тела в одной из комнат помещения под слоем песка и кирпича, а входные двери герметизировал с помощью полиэтиленовых пакетов и клейкой ленты. Соседям парень рассказал, что мать и бабушка на некоторое время уехали из города.

Киевский райсуд Харькова 28 ноября приговорил парня к 15 годам лишения свободы за двойное убийство. Приговор суда пока не вступил в силу.