Пограничники обнаружили вблизи границы 4 ведра красной икры
12:29, 04 декабря 2012Новости регионов
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Вблизи украинско-российской границы
Около 100 килограммов красной икры выявил пограничный наряд отдела «Середина-Буда» Сумского отряда вблизи украинско-российской границы.
Как сообщили УНИАН в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, контрабандный товар пограничники нашли на расстоянии нескольких метров от госграницы в 4 пластиковых ведрах. Товар был запакован в черный полиэтилен и укрыт под ветками деревьев вблизи села Хлебороб в Середина-Будском районе.
Обнаруженный продукт питания передано в налоговую милицию города Шостка.
Проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности на государственной границе.
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