Пограничники обнаружили вблизи границы 4 ведра красной икры

Около 100 килограммов красной икры выявил пограничный наряд отдела «Середина-Буда» Сумского отряда вблизи украинско-российской границы.

Как сообщили УНИАН в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, контрабандный товар пограничники нашли на расстоянии нескольких метров от госграницы в 4 пластиковых ведрах. Товар был запакован в черный полиэтилен и укрыт под ветками деревьев вблизи села Хлебороб в Середина-Будском районе.

Обнаруженный продукт питания передано в налоговую милицию города Шостка.

Проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности на государственной границе.