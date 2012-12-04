В Луганске отключалось энергоснабжение детской больницы

12:20, 04 декабря 2012
Новости регионов
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Из-за непогоды

Вчера в 19:14 в Луганске из-за ухудшения погодных условий произошло отключение электроснабжения в Первой детской городской больнице, где в реанимационном отделении под аппаратом искусственной вентиляции легких находился ребенок.

Как сообщили УНИАН в главном управлении МЧС Луганской области, в 19:23 подразделом МЧС с помощью генератора была обеспечена работа аппарата.

В 20:10 аварийной бригадой РЕС электроснабжение больницы было восстановлено.

На месте происшествия работала оперативная группа главного территориального управления МЧС в Луганской области.

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