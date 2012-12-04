В Луганске появилось бесплатное "социальное такси"

В Луганске появилась служба бесплатного «социального такси» для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

По словам заместителя Луганского городского головы Марины Воротниковой, перевозки пассажиров будут осуществляться четырьмя машинами, две из которых оборудованы специальными подъемниками. Этой услугой, в частности, смогут пользоваться дети, которые не имеют возможности самостоятельно передвигаться или делают это с помощью специализированной коляски, а также инвалиды первой группы по зрению. Услуга будет предоставляться по предварительной заявке с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

«Вызвать машину можно позвонив в диспетчерскую службу, которая примет заказ по телефону. Подавать заявку нужно за три дня до даты поездки, индивидуальный подход к каждой ситуации мы гарантируем. Также при предоставлении машины заказчик должен разово представить документы для принятия его на социальное обслуживание», - сообщила заместитель городского головы.

М. Воротникова также отметила, что транспортные услуги будут предоставляться бесплатно, расходы на содержание и обслуживание автомобиля будут производиться за счет средств городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Днепропетровский областной совет решил выделить 5,74 млн грн на создание системы «социального такси». В августе бесплатная служба такси для людей с ограниченными физическими возможностями открылась в Донецке.