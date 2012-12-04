В Крыму из-за шквалов обесточено 28 сел

В Крыму 22 села обесточены полностью и 6 - частично в результате сильных порывов ветра.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, последствия вчерашней непогоды ликвидируют почти два десятка бригад электриков.

Более всего из-за шквалов пострадали жители Джанкойского района. Там полностью обесточены 12 населенных пунктов, еще 2 - частично. Кроме того, полностью без света 8 сел в Черноморском районе и 2 в Первомайском. В Кировском районе 4 населенных пункта обесточены частично.

В Крыму на вторник, 4 декабря, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром МЧС Украины проинформировало, что 302 населенных пункта в 14 областях страны остались 3 декабря и в ночь на 4 декабря без света. В частности, пострадали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.