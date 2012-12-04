В Николаеве ураган сломал десятки деревьев

В Николаеве ураган сломал 65 деревьев и сорвал крышу в одном частном доме.

Об этом УНИАН сообщила дежурная службы оперативного реагирования гродского департамента ЖКХ.

По словам дежурной, ситуация в городе сложная. Днем порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Имеются сообщения о множестве поломанных деревьев. По возможности коммунальщики убирают и поломанные деревья, и более мелкие обломанные ветки. Сильный ветер осложняет их работу, потому что невозможно использовать вышку для снятия высоких деревьев.

Специальная группа спасателей была вызвана для того, чтобы снять дерево с крыши маршрутного такси. Пострадавших при падении дерева нет.

На улице Оранжерейной в частном доме снесло крышу дома, там помощь жильцам оказывают работники коммунальных служб.

Зафиксировано множество порывов воздушных линий электропередач. Большая часть Центрального района остается без электроснабжения. Ведутся восстановительные работы, но подача электричества восстановлена не везде. Самое большое количество порывов в Корабельном районе и Варваровке.

В настоящее время дежурные оперативной службы собирают по городу сведения о повреждениях, сводка будет готова к утру. По словам дежурных, телефон не умокает ни на минуту.