На Винниччине во время охоты случайно убили мужчину

В Калиновском районе Винницкой области во время охоты случайно убит мужчина.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 1 декабря около пяти часов вечера в дежурную часть Калиновского райотдела милиции поступило сообщение от жителя Винницкого района о том, что в лесном массиве возле села Гущинцы во время охоты от огнестрельного ранения грудной клетки погиб мужчина. Потерпевшим оказался 46-летний винничанин.

По данному факту следственным отделом милиции начато уголовное производство по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

В настоящее время работники милиции выясняют все обстоятельства гибели мужчины.