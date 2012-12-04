В городах Донецкой области снижено давление газа в сетях

В Донецкой области из-за долгов за газ в ряде городов снижено давления в газовых сетях.

Данный факт подтвердил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.

«Да, есть вопросы задолженности теплосетей целого ряда городов, и есть факты снижения давления газа в сетях. Но мы работаем с НАК «Нафтогазом», - сказал глава облгосадминистрации. Он отметил, что областные власти в настоящее время решают этот вопрос на уровне правительства, чтобы уменьшить задолженность путем погашения за счет разницы в тарифах.

Среди самых проблемных городов А. Шишацкий назвал г. Славянск. «Славянск один из тех, где было снижено давление. Это один из таких пока самых тревожных городов», - сообщил глава облгосадминистрации.