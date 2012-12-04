Николаевщина: мужчина до смерти избил трехлетнего сына

В Первомайском районе Николаевской области задержан подозреваемый, который разыскивался за то, что избил своего трехлетнего сына, в результате чего ребенок умер.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Помощник начальника по взаимодействию с общественностью и СМИ Первомайского городского отделения УМВД Украины в Николаевской области Оксана Кондратьева сообщила, что 37-летнего жителя Первомайского района задержали по подозрению в совершении преступления, в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

1 декабря сайт УМВД Украины в Николаевской области сообщил о том, что в дежурную часть Первомайского городского отдела УМВД Украины в Николаевской области обратилась 28-летняя местная жительница в связи с смертью ее трехлетнего ребенка. Как выяснили милиционеры, накануне вечером мальчик жаловался матери на то, что ему плохо, и он хочет спать. Женщина, которая только вернулась домой, видела на теле своего ребенка телесные повреждения, но не придала этому значения и даже не спросила, откуда у него кровоподтеки. Проснувшись ночью, мать пошла посмотреть, как чувствует себя сын, но нашла его мертвым.

Во время осмотра тела судмедэксперт предположил, что смерть наступила в результате полученных накануне телесных повреждений. На вопросы правоохранителей, при каких обстоятельствах ребенок их получил, мать ответить не смогла. Она только сообщила, что в тот день с детьми дома находился ее сожитель, которого со вчерашнего дня она не видела.

Женщина проживает с подозреваемым несколько лет, знает, что раньше он привлекался к уголовной ответственности. Она имеет четырех детей: двоих от предыдущего брака, и еще двоих – совместных с нынешним сожителем.

Семья длительное время находится под надзором правоохранительных и социальных структур по поводу исполнения родителями своих обязанностей. Сотрудники милиции проводили профилактические беседы с членами семьи и акцентировали внимание на том, что к несовершеннолетним нельзя применять физические методы наказания. В середине ноября исполком сельсовета обсуждал ситуацию и ставился вопрос о лишении родителей их прав. Решено было дать взрослым время для «исправления».

Представители службы по делам детей в сопровождении правоохранителей в последних числах ноября провели обследование условий содержания детей, по результатам которого было принято решение провести следующую проверку в ближайшее время.

Трагедия произошла в конце той же недели. Из рассказов старших детей правоохранители выяснили, что глава семьи, перед тем, как уйти из дома, бил ребенка, который затем умер.

Следственным отделом Первомайского ГО начато досудебное расследование по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое повреждение, которое привело к смерти потерпевшего). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет.