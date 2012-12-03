Очаков: из зоны подтопления баз отдыха эвакуированы 45 человек

В Очаковском районе Николаевской области из зоны подтопления баз отдыха возникшей в результате ухудшения погодных условий, по состоянию на 15 часов 3 декабря, были эвакуированы 45 человек обслуживающего персонала и отбуксированы 4 автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Территориального управления МЧС Украины в Николаевской области, спасатели продолжают эвакуационные мероприятия в зонах частичного подтопления неработающих баз отдыха, расположенных на Черноморском побережье в Очаковском районе и на территории Рыбаковского сельского совета.

3 декабря в результате ухудшения погодных условий, сильных осадков, резкого порывистого ветра произошло поднятие уровня воды в Черном море. Это привело к частичному подтоплению неработающих баз отдыха, расположенных в прибрежной зоне Очаковского и Березанского районов Николаевской области.

На базах отдыха Лагерной косы Очаковского района уровень воды в подтопленных помещениях достигает 1 м, на базах отдыха Рыбаковского сельского совета - до 0,5 м.

Спасатели проводят работы по расчистке дорог к базам отдыха и эвакуации обслуживающего персонала.

К подтопленным объектам указанных районов направлены аварийно-спасательные отделения МЧС, техника высокой проходимости.

На месте возникновения чрезвычайного происшествия работает мобильная оперативная группа Территориального управления МЧС в Николаевской области.