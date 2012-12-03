В Умани из-за земляных работ 191 дом остался без газа

В городе Умань Черкасской области из-за самовольных земляных работ одного из жителей микрорайона 191 частный дом остался без газоснабжения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер ПАО "Уманьгаз" Николай Шевчук, 2 декабря из-за самовольных земляных работ одного из жителей уманского микрорайона Лысая гора 191 дом в городе остался без газа, поскольку мужчина повредил газопровод среднего давления. В результате аварии часть жителей улиц Репина, Южная, Чайковского, Пирогова, Тимирязева и Леси Украинки остались без газа.

Авария на газопроводе уже локализована, и специалисты ПАО "Уманьгаз" проводят восстановительные работы, чтобы в течение суток возобновить газоснабжение жилых домов. Мужчина за создание аварии должен возместить убытки ПАО "Уманьгаз". Сумма возмещения будет включать в себя стоимость вытекшего в результате аварии газа, и собственно стоимость ремонтно-восстановительных работ.