В Мариуполе в ночном клубе застрелили посетителя

В Мариуполе Донецкой области в понедельник, 3 декабря, «по горячим следам» были задержаны двое злоумышленников, застрелившие посетителя и ранившие сотрудника ночного клуба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, сегодня ночью в 00.15 оператору 102 поступило сообщение от администратора ночного клуба, расположенного в центре города, о том, что в помещении заведения прозвучали хлопки, похожие на выстрелы.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Жовтневого райотдела. Милиция установила, что двое посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мешали отдыхать другим клиентам развлекательного заведения. При попытке пресечь беспорядок, возник конфликт, в ходе которого они выстрелили в сотрудника клуба и посетителя. Один из потерпевших, посетитель клуба,1990 года рождения, скончался в хирургическом отделении во время проведения операции. Второй – сотрудник клуба, 1992 года рождения, с пулевым ранением бедра госпитализирован и в настоящее время находится на лечении.

В течение часа 21-летние подозреваемые местные жители были задержаны сотрудниками уголовного розыска и сейчас находятся под стражей.

В настоящее время начато расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины – «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. С места происшествия изъяты гильзы, предположительно, к травматическим патронам.