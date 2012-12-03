В Харькове осужден директор региональной гослаборатории ветмедицины

В Харькове за служебную халатность осужден директор региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова.

Правоохранители установили, что должностное лицо допустило закупку лабораторного оборудования по завышенным ценам. Таким образом, директор лаборатории незаконно использовал более 100 тыс. грн бюджетных средств.

Октябрьский районный суд Харькова признал директора Харьковской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия), и приговорил его к двум годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. 1 декабря приговор вступил в законную силу.