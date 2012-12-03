Киев: на переходе водитель наехал на женщину с двумя детьми

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на женщину с двумя детьми.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, 2 декабря в 16.00 на улице Жмеринской (Святошинский район) 30-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan Note», совершил наезд на женщину, которая несла на руках 6-месячного ребенка, а также ее 8-летнюю дочь, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате наезда 31-летняя женщина с переломом левой голени была доставлена в больницу. Детей направили в детскую больницу «Охматдет».

Почему водитель допустил наезд и не предоставил преимущество в движении пешеходам, будет выяснять следствие, отметили в УГАИ.

За выходные дни в столице было зарегистрировано 12 ДТП (из них 10 наездов на пешеходов), в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы.