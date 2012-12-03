Пациент, убегая из больницы, застрял между киоском и холодильником

В Житомире спасатели освободили мужчину, который сбежал из больницы и застрял между уличным киоском и холодильниками.

Как рассказала УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, 1 декабря в 20:20 в оперативно-диспетчерскую службу Территориального управления МЧС от медперсонала центральной городской больницы №1 города Житомира поступило сообщение о том, что из данного лечебного учреждения сбежал 59-летний пациент.

Спустя некоторое время беглеца обнаружили три медсестры, которые занимались его поисками.

Мужчина не успел далеко убежать – он застрял между уличным киоском и холодильниками, находившимися рядом с больницей.

"Самостоятельно медики не смогли его освободить, к тому же на улице шел дождь, а беглец был почти голый. Поэтому о происшествии сообщили спасателям. На место вызова выехало отделение спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в области. Спасатели отодвинули холодильник и освободили мужчину. После этого медсестры посадили больного в инвалидную коляску и доставили обратно в больницу", - уточнила И.Романюк.