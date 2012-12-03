В Чигирине нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Черкасской области в городе Чигирин по улице Калинина 1 декабря местный житель нашел 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, мужчина с помощью миноискателя искал металлолом и, натолкнулся на авиабомбу, которую уже начал откапывать из земли. Поняв, что вместо металла он откапывает авиабомбу, он перестал копать и позвонил по телефону к спасателям.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения УМЧС в Черкасской области вытащили из земли опасную находку и отвезли на полигон для уничтожения.