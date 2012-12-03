Киевские детские садики подключили к Wi-Fi

Компания «Укртелеком» обеспечила 411 дошкольных учебных заведений высокоскоростным подключением к Интернету – в каждом заведении создана Wi-Fi-сеть для 10 рабочих мест.

Об этом собщили УНИАН в пресс-службе компании.

Подключение осуществляется в рамках городской целевой программы «Образование Киева. 2011 – 2015 годы», которой предусмотрено обеспечение заведений образования скоростным доступом к сети Интернет и создание телекоммуникационной инфраструктуры учебных заведений столицы.

В мае 2012 года Главным управлением образования и науки КГГА и киевским филиалом «Укртелекома» была начата реализация проекта «Интернет от ПАО «Укртелеком» в заведения образования Киева».

Высокоскоростное подключение к Интернету – это и первоочередное условие для внедрения электронной системы записи детей в дошкольные учебные заведения Киева, и возможность осуществлять оперативный мониторинг энергопотребления, и поддержка веб-сайтов детсадов столицы, говорится в сообщении.

Следующим шагом в реализации проекта станет организация подключения к Интернету общеобразовательных учебных заведений Киева, что позволит создать открытую сеть образовательных ресурсов, систему электронных учебников, методических материалов и т.п.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,5 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.