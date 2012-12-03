Волынь: жильцы многоэтажки отравились угарным газом

1 декабря в 21.00 в Нововолынскую городскую больницу (Волынская область) обратились 7 человек, в том числе трое детей (2006, 2008 и 2012 гг.р.) с признаками отравления угарным газом.

После первичного осмотра один пострадавший от госпитализации отказался, остальные в удовлетворительном состоянии остались в больнице под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба МЧС.

Все пострадавшие живут в пятиэтажном жилом доме в квартире на 4-м этаже, где используется газовое оборудование (плита, колонка). Причина отравления устанавливается.

На месте происшествия работали оперативные группы Территориального управления МЧС в Волынской области.