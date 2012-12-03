В селах Хмельнитчины растет количество ВИЧ-инфицированных

На Хмельниччине за последние семь лет количество жителей села, которым в первый раз установлен диагноз ВИЧ-инфекции, увеличилось более чем в 3 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Касяндрук.

По его словам, на 1 ноября распространенность ВИЧ-инфекции составляет 152,2 на 100 тыс. населения, с которых 62% - мужчины и 38% - женщины. Среди ВИЧ-инфекцированных подавляющую часть составляют лица репродуктивного и работоспособного возраста 18-49 лет (90%), молодежь в возрасте 18-24 года (12%).

По распространенности ВИЧ-инфекции Хмельницкая область находится на 16 месте в Украине, а среди Западного региона, занимает первое место, отметил А.Касяндрук.

Наиболее распространена ВИЧ-инфекция в городе Хмельницком – 379,9 человека на 100 тыс. населения, Нетишине - 129,1, Полонском - 183,9, Хмельницком – 169, Изяславском – 145,6, Славутском - 144,1 Ярмолинецком – 141,3 районах.

А.Касяндрук прибавил, что на 1 ноября на учете в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом находились 1352 человека, в т.ч. 162 ребенка, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями.