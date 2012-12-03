В Харькове открыли памятник, посвященный борьбе со СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, памятник расположен на территории областного центра профилактики и борьбы со СПИДом по улице Борьбы, 6.

По словам директора Харьковского областного отделения Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Сергея Дмитриева, памятник имеет название «Живи». Он сделан в виде кованого фонаря с красными лентами, которые считаются символом толерантного отношения к ВИЧ-инфекцированным.

«Мы с главным врачом центра объявляли конкурс среди молодежи, молодых архитекторов. Поступили пять или шесть работ. Мы избрали самый лучший из проектов, по нашему мнению. Он больше всего отвечает идее памятника», - отметил С.Дмитриев.

Он сообщил, что до Международного дня борьбы со СПИДом в Харькове проходит ряд мероприятий.

В частности, профилактические лекции с концертами состоятся в исправительной колонии №18 и женской колонии №54.

3 декабря в Харьковской государственной академии физической культуры состоится акция, в рамках которой студенты смогут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию.

С.Дмитриев отметил, что такие проверки на вирус очень важны для общества, поскольку проверится можно не везде.

«Вчера такая акция была на Южном вокзале. Из 40 прошедших проверку, один человек оказался ВИЧ-инфицированным. Также недавно мы проверяли людей в колонии, из 60 человек в четырех тест на ВИЧ-инфекцию оказался положительным», - сообщил С.Дмитриев.

Он подчкеркнул, что организация проводит массовые проверки на ВИЧ в колониях. За два месяца планируется проверить около тысячи заключенных.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Харьковской области зарегистрированы 2,5 тысячи ВИЧ-инфекцированных. В этом году зафиксированы 424 случая выявления ВИЧ-инфекции.

Справка УНИАН. Международный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.