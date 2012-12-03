Виннитчина: в пещаном карьере погибли брат и сестра

В воскресенье, 3 декабря, около 15.00 в карьере поселка Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области, где играли дети, произошел оползень песка.

Как сообщает пресс-служба МЧС, погибли двое подростков (брат и сестра, 1997 и 1999 г.р.).

В 15.36 из-под слоя песка были извлечены тела погибших. К поисково-спасательным работам привлекались спасательное подразделение МЧС, бригада скорой медицинской помощи и местные жители.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.