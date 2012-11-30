В Луганске женщина своего новорожденного ребенка

В Луганске 28 ноября в 05:15 утра в одном из домов по ул. Зои Космодемьянской был обнаружен труп младенца.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена причина смерти - механическая асфиксия. Предварительная правовая квалификация – п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В ходе досудебного расследования установлено, что убийство младенца совершила вечером 27 ноября его мать (1986 г.р., безработная). Женщина задержана, ведется следствие.

