На Луганщине всю ночь тушили пожар в 12-квартирном доме
11:13, 30 ноября 2012Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В городе Ровеньки Луганской области горит жилой дом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар в одноэтажном (12 квартир) жилом доме (деревянное здание размером 24х40х3,5 м) возник сегодня, 30 ноября, в 02.11.
В 03.55 пожар локализован на площади 850 м2. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.
По состоянию на 7-й час 30 ноября тушение пожара продолжалось. На месте пожара работает восемь отделений пожарно-спасательных подразделений.
Городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС решается вопрос о расселении жителей дома.
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