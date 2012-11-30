В Крыму в результате ДТП пострадали семь человек.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария случилась 29 ноября в 7.40 на 9 км автодороги Ялта – Севастополь.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra на закруглении дороги справа не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила наезд на бордюрный камень, после чего столкнулась с автомобилем «ГАЗ-31029».

В результате ДТП оба водителя, один пассажир автомобиля Opel и четыре пассажира автомобиля «ГАЗ» получили телесные повреждения.

Проводится расследование.