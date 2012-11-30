В Крыму в результате ДТП пострадали семь человек
10:33, 30 ноября 2012Новости регионов
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Проводится расследование
В Крыму в результате ДТП пострадали семь человек.
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария случилась 29 ноября в 7.40 на 9 км автодороги Ялта – Севастополь.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra на закруглении дороги справа не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила наезд на бордюрный камень, после чего столкнулась с автомобилем «ГАЗ-31029».
В результате ДТП оба водителя, один пассажир автомобиля Opel и четыре пассажира автомобиля «ГАЗ» получили телесные повреждения.
Проводится расследование.
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