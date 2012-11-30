В Севастополе активизировались оползни

На территории Севастополя идет активизация оползневых процессов, по данным ученых, оползнеопасными в жилых массивах и на морском побережье признаны около 70 участков.

Об этом начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Севастопольской городской госадминистрации Мирослав Сагайдак заявил сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации СГГА.

По его словам, городским советом принята программа по инженерной защите территорий города от подтоплений и оползней, однако для ее реализации в полной мере необходимо финансирование из государственного бюджета.

«Мы обратились в Кабинет министров Украины с просьбой о выделении средств на стабилизацию оползневых процессов в районе аэропорта «Бельбек», пока ответа мы не получили», - сообщил начальник управления.

Однако, как добавил М.Сагайдак, несмотря на сложности с государственным финансированием, в городе предпринимаются меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«Показательным опытом для нас также является привлечение инвестора к данным видам работ в поселке Кача. На территории Качинского поссовета уже 4 года работает фирма, и ее работа дает положительный результат, и у них есть чему поучиться. Есть еще ряд заявок от инвесторов, но пока они находятся на стадии обсуждения», - отметил он.

На заседании комиссии принято решение создать рабочую группу, которая исследует оползнеопасные участки по береговой зоне Севастополя, что позволит до начала летнего сезона предпринять необходимые меры по укреплению береговой черты. Также по итогам заседания главам районов поручено создать комиссии, которые должны будут проверить все внутренние водоемы в городе и разработать противопаводковые меры.