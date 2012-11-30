В Виннице 19-летний юноша похитил автомобиль и въехал в столб

В Виннице 19-летний похититель автомобиля, убегая от трех экипажей ГАИ, столкнулся с патрульным авто и наехал на электроопору.

Об этом сообщает служба профилактической работы Управления ГАИ УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, сегодня ночью по улице Киевская экипаж ДПС потребовал остановиться водителя автомобиля «ВАЗ-21063», который двигался в направлении выезда из города.

Водитель требование проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться от преследования и создавая опасные ситуации на дороге. К преследованию злоумышленника присоединились еще два служебных автомобиля ДПС. Неоднократные требования об остановке беглец игнорировал, прибавляя скорость.

Во время перекрытия дальнейшего движения «ВАЗу» недалеко от АЗС возле пгт Стрижавка водитель этого авто совершил касательное столкновение со служебным автомобилем «ВАЗ-210994», в результате чего его отбросило на электроопору внешнего освещения.

В результате ДТП злоумышленник получил телесные повреждения и госпитализирован в городскую больницу №2. Им оказался 19-летний житель города Бар.

Установлено, что пострадавший похитил автомобиль «ВАЗ-21063» той ночью. Владелец машины узнал о похищении от инспекторов ГАИ. Ему также сообщили, что автомобиль восстановлению не подлежит.

По факту открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, которое управляет транспортным средством» и ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса, которыми предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы до 3 и 5 лет соответственно.