В Ужгороде неизвестные оставили мину возле домов
Пиротехники уже обезвредили
В Ужгороде неизвестные оставили минометную мину на лестнице между жилыми домами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, сегодня утром в Ужгороде на лестнице, которая ведет с улицы Фединца к Крестовоздвиженскому греко-католическому кафедральному собору и расположена между частным домом и кафе, нашли неизвестный предмет, похожий на взрывоопасный.
Ведущая к храму лестница довольно оживленная, она расположена в самом центре областного центра Закарпатья.
В ТУ МЧСУ в Закарпатской области обратились местные жители. К месту вызова прибыла пиротехническая группа Аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в Закарпатской области.
По данным теруправления, пиротехники установили, что опасная находка является минометной миной времен Второй мировой войны.
Мину вывезли и обезвредили на военном полигоне рядом с Ужгородом.
В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств происшествия, уточнили в ТУ МЧСУ в Закарпатской области.