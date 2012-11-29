На центральном вокзале Львова взрывчатка не найдена

На центральном железнодорожном вокзале города Львова, в ходе обследования помещений и прилегающей территории, взрывные устройства обнаружены не были.

Об этом сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге.

„После завершение работы экспертов-взрывотехников стало известно, что сообщение о заминировании было ложным и взрывное устройство не найдено”, - говорится в сообщении.

Как информирует подразделение связей с общественностью УМВС Украины на Львовской железной дороге, после поступления информации о заминировании, поступившей „на телефонную линию справочного бюро вокзала станции „Львов”, из помещения вокзала были эвакуированы около 700 работников и пассажиров. Работа вокзала была заблокирована на 40 минут”.

В настоящее время работа железнодорожного вокзала возобновлена. Прибытие и отправление поездов осуществляется в привычном режиме. Правоохранители порядка устанавливают лицо анонима, сообщившего о заложенной взрывчатке.

Как сообщал УНИАН, Сегодня в 10.30 в дежурную оперативную службу „102” поступило сообщение о том, что центральный железнодорожный вокзал во Львове (площадь Дворцовая) заминирован. Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что анонимный „минер” каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв, – не выдвигал. На место происшествия оперативно прибыли работники следственно-оперативной группы, взрывотехники, саперы, кинологи, специалисты МЧС и скорой помощи. Проводилась эвакуация.

Справка УНИАН. Согласно действующему Уголовному кодексу Украины части 1 статьи 259 - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей либо иными тяжелыми последствиями, — наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет.