В столице реорганизуют противотуберкулезную службу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующие изменения в решение «О реформировании области здравоохранения в г. Киеве» поддержали сегодня на сессии депутаты совета.

Согласно документу, в городе будет реорганизована противотуберкулезная служба, проведена оптимизация противотуберкулезных мероприятий, привлечены молодые специалисты для работы в службе.

По состоянию на 1 июля 2012 года на диспансерном учете в Киеве в противотуберкулезных учреждениях находилось 15,7 тыс. пациентов, из которых 1776 - с активными формами туберкулеза.

По данным Госкомстата Украины, смертность от туберкулеза в г. Киеве в I полугодии текущего года увеличилась и составляет 8,9% на 100 тыс. населения.