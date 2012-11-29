Николаевщина: в ДТП погибли 4 военнослужащих

Сегодня в 1.20 в Николаевской области поблизости с. Федоровка Березанского района на автодороге Одесса - Мелитополь – Новоазовск произошло столкновение грузовика Mercedes-Atego с легковым автомобилем ВАЗ-2107.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля - военнослужащие ВМС Украины (в/ч А-2238, Одесса), сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Николаевской области.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.