Сумщина: 17-летнего юношу будут судить за издевательства над котом

В Липоводолинском районе Сумской области правоохранители задержали 17-летнего юношу, который издевался над котом.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, к участковому инспектору Липоводолинского райотдела милиции обратилась девушка и рассказала историю, которая произошла у нее на глазах.

Как выяснилось, к жителю одного из сел района приехали друзья. Развлекаясь, они увидела кота, и один из гостей предложил испытать действие одеколона на животном. Друзья согласились и залили одеколон в пасть коту и отпустили во двор. Но этого им показалось мало. Один из парней, 17-летний юноша, начал догонять животное и бить ногами. А после поймал кота, взял топор и отрубил голову.

27 ноября в отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («жестокое обращение с животными»). Относительно двух других парней проводятся следственные действия на причастность их к указанному преступлению.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до шести месяцев, отметили в милиции.