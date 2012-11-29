Ривненщина: во время пожара погиб 2-летний мальчик

В селе Белашов Острожского района Ривненской области во время пожара погиб 2-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, информация о пожаре поступила в пожарно-спасательную часть 28 ноября, в 8.40.

К моменту прибытия дежурного подразделений спасателей МЧС к месту вызова деревянный жилой дом был почти полностью охвачен огнем. По информации сельчан, в охваченном огнем доме должен был находиться двухлетний внук хозяина.

Немного сбив пламя, пожарные в аппаратах защиты органов дыхания проникли в дом, где в углу одной из комнат обнаружили тело ребенка. В результате термических ожогов и отравления продуктами горения мальчик погиб.

Как установили спасатели, во время возникновения пожара ребенок находился в доме один. Мать с дедом уехали по делам в город, старший брат учился в школе, а отец выпасал скот за селом. Первой пожар заметила женщина-родственница, которая живет рядом и время от времени присматривала за двухлетним мальчиком. «Пока сельчане сбежались к дому, огонь усилился и не позволил людям спасти ребенка», - говорится в сообщении.

На месте пожара работают правоохранительные органы и специалисты Гостехногенбезопасности, которые должны установить все обстоятельства трагедии.