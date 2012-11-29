Столичные врачи советуют киевлянам профилактировать грипп

Столичные врачи советуют киевлянам проводить профилактику заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, врачи отмечают, что защитить организм от вирусов можно с помощью вакцинации, но при условии отсутствия противопоказаний и по рекомендации врача. Вакцинация против гриппа не является обязательной, однако, по данным Минздрава Украины, опыт вакцинации прошедших эпидемических сезонов свидетельствует о высокой эффективности этого профилактического средства, отмечается в сообщении.

По словам специалистов, можно также закалить организм и повысить его защитные силы. Они рекомендуют применять с профилактической целью индукторы интерферона, интерферон (белок, который вырабатывается организмом человека для борьбы с инфекциями), общеукрепляющие и антивирусные препараты.

Можно применять и аптечные фитопрепараты – настойку эхинацеи пурпурной или элеутерококка по 10-15 капель трижды в день. «Если вы находитесь в среде инфицированных на работе, в общественном транспорте или дома, рекомендуется прибегнуть к профилактическому препарату – амизону, амиксину, кагоцелу и другим по назначению врача. Однако увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует, чтобы не разбалансировать свою иммунную систему», - подчеркивается в сообщении.

Также медики обращают внимание на то, что еда должна содержать витамины, в первую очередь витамин С (квашеная капуста, цитрусовые, яблоки). В рационе должно быть много овощей, содержащих фитонциды, – лук и чеснок. Не стоит забывать и о хрене, который является очень эффективным в борьбе с вирусом гриппа, отмечают специалисты, подчеркивая, что его, однако, не следует употреблять больным гастритом. Полезно пить горячий чай с калиной, черной смородиной, малиной, облепихой. Целесообразно принимать витаминные препараты.

Кроме того, необходимо пользоваться оксолиновой мазью, смазывая ею полость носа дважды в день. Кроме того, для обработки слизистой носа пригодится масло боярышника. Раствором этого масла полезно полоскать горло и рот – также дважды в день, советуют медики.

Если болезни все-таки не удалось избежать, то необходимо вызвать врача. В случае наличия первых проявлений болезни врачи призывают соблюдать постельный режим.

При температуре тела до 38,0°С нежелательно употребление жаропонижающих препаратов, так как температура – одно из мощнейших защитных средств, способствующих образованию противовирусного вещества – интерферона. Если же температура тела превышает 38,0°С – ее необходимо снизить. «Для этого употребляют жаропонижающие средства, а также физические методы (положить на лоб полотенце, смоченное в воде с уксусом, – на пол-литра воды одна столовая ложка уксуса). Желательно употреблять большое количество напитков, в частности, чай с калиной, лимоном, смородиной, облепихой, медом; употреблять потогонные и отхаркивающие травяные сборы; промывать нос слабым раствором соли или разбавленным соком алоэ или свеклы; питаться продуктами, которые легко усваиваются организмом», - отмечается в сообщении.

Прием антибиотиков при вирусных инфекциях считается нецелесообразным, поскольку вирусы к антибиотикам нечувствительны.

При этом медики предупреждают, что в любом случае нельзя использовать для лечения больного гриппом аспирин, потому что он способствует кровоточивости. Аспирин можно принимать при остром респираторном заболевании.

«Своевременное использование противовирусных препаратов по назначению врача способно сократить период болезни, облегчить ее ход и предотвратить развитие осложнений», - отмечается в сообщении.

При этом в КГГА проинформировали, что в Главном управлении здравоохранения работает круглосуточная консультативно-информационная служба «Здоровье – совет врача по телефону «15-83» (бесплатно из стационарных телефонов г. Киева).