В столице планируют реорганизовать противотуберкулезную службу

В Киеве планируют реорганизовать противотуберкулезную службу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, на очередной сессии Киевсовета депутаты рассмотрят проект решения Главного управления здравоохранения КГГА о реформировании отрасли здравоохранения, в котором будет идти речь о дополнении документа в части активизации борьбы с туберкулезом и реорганизации противотуберкулезной службы города в столице.

По данным КГГА, в профильном управлении предлагают привести в соответствие с реальной потребностью структуру коечного фонда противотуберкулезных заведений столицы, ввести стационарозаменные формы лечения, привлечь к работе в противотуберкулезной службе молодых специалистов и активизировать роль первичного медико-санитарного звена в противотуберкулезных мероприятиях.

Кроме того, с целью оптимизации системы управления отрасли планируют объединить существующие противотуберкулезные заведения в единую мощную службу.

Специалисты уверены, что такие изменения существенно улучшат эпидемическую ситуацию, снизят показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза, а также позволят повысить эффективность, качество и доступность лечения.

При этом в КГГА заметили, что в столице на диспансерном учете в противотуберкулезных заведениях находится более 15 тыс. пациентов, из которых 1776 человек – с активными формами туберкулеза.

Показатель заболеваемости туберкулезом в столице значительно ниже, чем по Украине (38,2 на 100 тыс. по сравнению с 67,2 соответственно), однако с 2010 года медики наблюдают тенденцию к его росту.

Большое влияние на заболеваемость имеет социальный фактор. Среди всех впервые взятых на учет в 2011 году почти половину составляют безработные лица трудоспособного возраста (44,8%).

Медики констатируют: сеть стационарных отделений противотуберкулезных заведений нуждается в оптимизации в соответствии с современными требованиями. Также медучреждениям необходимо новое оборудование, в частности, рентгены и компьютерные томографы. Кроме того, важным является развитие молекулярно-генетических методов диагностики туберкулеза и другое, отмечается в сообщении.