В Житомире без воды осталась часть жителей

В Житомире из-за долгов КП "Водоканал” за электроэнергию перед ПАО ЭК "Житомироблэнерго" 26 ноября от электроснабжения отключены станции третьего подъема водоснабжения, без воды осталась часть жителей города.

Как говорится в сообщении пресс-службы КП "Житомирводоканал”, переданном УНИАН, "энергопоставляющая компания ПАО ЭК "Житомироблэнерго" провела отключение от электроснабжения станции третьего подъема Житомирского водоканала и таким образом ограничила водоснабжение горожанам, которые проживают на верхних этажах домов, расположенных в Северо-Западном районе города, а также в районах Крошни и Полевой”.

Эту информацию УНИАН также подтвердили несколько жителей Крошни и Полевой.

В пресс-службе предприятия также сообщают, что КП «Житомирводоканал» получило субвенцию из городского бюджета на погашение задолженности за электроэнергию в сумме 31 млн грн согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшую в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления», принятому в июне 2012 года.

"Но поскольку вопрос несоответствия тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода на государственном уровне до конца не решен, долг за использованную электроэнергию нарастал снова. На 1 ноября 2012 года он составляет 11,690 млн. грн. Это и стало поводом для очередного отключения", - сообщает КП "Житомирводоканал”.

В то же время в пресс-службе утверждают, что имеют право на получение дополнительной государственной субвенции до конца этого года, поскольку действие постановления Кабмина №517 продолжено.

Авторы сообщения также отмечают, что Житомирский водоканал является стратегическим объектом, на который возложена задача жизнеобеспечения Житомира, а ограничение электроснабжения этого предприятия не только не решает проблему, но и значительно ее осложняет.