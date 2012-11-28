На Черниговщине закрыли 5 малокомплектных школ

В Черниговской области в этом году закрыли 5 малокомплектных школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании коллегии Черниговской облгосадминистрации сообщил начальник Управления образования и науки ОГА Анатолий Залиский.

По его словам, в Черниговской области в этом году еще 6 учебных заведений временно приостановили свою деятельность, а в 14 – проведена реорганизация.

"Под реорганизацией мы понимаем не только закрытие, но и процесс строительства новых заведений и реконструкции существующих", - объяснил А.Залиский. В качестве пример он рассказал, что в Черниговском районе закрыты три малокомплектные школы, в которых учились от 9 до 24 учеников, вместо этого эти школьники с начала учебного года имеют возможность посещать Седневский учебно-воспитательный комплекс, где созданы все условия для современного качественного образования.

Кроме того, в Черниговской области в этом учебном году начали свою деятельность 5 дошкольных учебных заведений и 13 дополнительных детских групп на базе действующих детсадов. Также в области продолжается строительство 5 современных общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в этом году планировалось оптимизировать 10 малокомплектных школ. По информации начальника управления образования и науки Черниговской ОГА Анатолия Залиского, мощность школ, в которых проведена реорганизация, составляет 1800 учеников, однако в прошлом учебном году их посещали лишь 132 школьников.

В то же время до конца года планируется открыть 14 дошкольных учебных заведений.

Всего в Черниговской области работают почти 400 дошкольных учебных заведений, а также функционируют более 640 общеобразовательных учебных заведений. Почти 80% школ расположены в сельской местности.

В Седневе Черниговской области 1 сентября 2012 года торжественно открылся новый учебно-воспитательный комплекс, сооружение которого продолжалось с 2007 года и стоило 40 млн грн. В новую школу 1 сентября пошли 176 учеников из Седнева и окружающих сел. Также учебно-воспитательный комплекс включает детский сад, рассчитанный на 35 воспитанников. По оценкам специалистов, комплекс принадлежит к лучшим учебным заведениям в сельской местности не только в Черниговской области, но и в Украине. Седневский учебно-воспитательный комплекс стал одной из 121 опорных школ области.