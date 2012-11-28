18-летний юноша расстрелял себя после ссоры с любимой

В городе Дубно Ривненской области 18-летний юноша расстрелял себя из ружья после ссоры с любимой девушкой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в горотделе милиции, о том, что ее знакомый выстрелил себе в шею из охотничьего гладкоствольного ружья сообщила милиции вчера, 26 ноября, сама девушка.

Правоохранители выяснили, что причиной трагедии стал конфликт на любовной почве.

Будучи в ссоре со своей любимой, Александр достал из сейфа ружье, принадлежавшее его отцу, и отправился к Юлии. Попрощавшись с ней, он отошел от нее на расстояние около пяти метров и выстрелил.

Парень умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.