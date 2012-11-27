На Борщаговке в Киеве ограничено движение транспорта

В Киеве в связи с аварией на Выборгском канализационном коллекторе ограничено движение автотранспорта на улице Борщаговской на отрезке от Политехнического переулка до улицы Янгеля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, в данное время коммунальные службы в оперативном порядке ликвидируют последствия аварии. Работы на объекте будут длиться около двух недель.

На улице Борщаговской перекрыто две полосы движения из трех.

В КП «Киевавтодор» просят водителей объезжать аварийный участок по проспекту Победы или Воздухофлотскому проспекту, чтобы избежать возникновения заторов в указанном направлении движения.